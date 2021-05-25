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Вторник, 25 мая 2021, 08:17 мск

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В Индии обнаружили третий вид плесени у пациента с коронавирусом

В Индии описали случай диагностирования у пациента с коронавирусом сразу трех видов грибкового заболевания – черной, белой и желтой плесени. Об этом сообщает NDTV.

Житель города Газиабад в штате Уттар-Прадеш лечился от коронавирусной инфекции на протяжении двух месяцев. Через четыре дня после того, как он пошел на поправку, у пациента опухла одна сторона лица, пошла кровь из носа, мужчина не мог открыть глаза из-за отека.

Медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией. Местный отоларинголог рассказал, что впервые столкнулся с заражением человека желтой плесенью, этот грибок обычно наблюдается у рептилий.

Ранее власти Индии сообщили о девяти тысячах заболевших мукормикозом, или «черной плесенью». Два штата объявили об эпидемии. Кроме того, были выявлены несколько случаев инфицирования аспергиллезом, или «белой плесенью». При этом индийские медики фиксировали поражение пациентов двумя грибками одновременно.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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