«Черная плесень» добралась до Ирака и Египта: Больным удаляют пораженные органы

В других странах помимо Индии фиксируются случаи заболевания грибковой инфекцией, известной под названием «черная плесень». Заражение может привести к летальному исходу у людей, чей иммунитет ослаблен коронавирусом.

В Египте выявили семь случаев мукормикоза. Об этом на днях сообщал ректор Университета Заказик Осман Шаалян. Все случаи заражения были диагностированы в провинции Шаркия у жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных ими заболеваний, в том числе и после коронавируса, сообщало издание «Аль-Ахрам». «Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны», – заявил ректор.

Шесть случаев заражения «черной плесенью» зарегистрировали в иракской провинции Ди-Кар, передает телеканал Rudaw. По словам представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили, двое инфицированных скончались, за жизнь еще четверых борются врачи.

Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Люди на протяжении всей жизни живут рядом с возбудителями, но сильный иммунитет без проблем с ними справляется. При ослаблении иммунной системы, например, перенесенном коронавирусе, грибки могут стать смертельными.

Первые случаи заражения были зафиксированы в Индии. Два штата объявили об эпидемии, когда число инфицированных выросло до нескольких тысяч. Кроме того, были выявлены несколько больных аспергиллезом, или «белой плесенью». При этом индийские медики наблюдали поражение пациентов двумя грибками одновременно.

На прошлой неделе поступило сообщение о третьем виде грибкового заражения, которое ранее встречалось лишь у рептилий. После двух месяцев лечения от коронавируса у 59-летнего пациента выявили черную, белую и желтую плесень. В итоге смерть мужчины наступила от отравления организма токсинами.

Багдад, Зоя Осколкова

Багдад. Другие новости 02.06.21

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