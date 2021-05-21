В Индии выявили новую грибковую болезнь – «белую плесень»

В Индии на фоне эпидемии мукормикоза, известного как «черная плесень», зафиксированы случаи заражения другой грибковой инфекцией – «белой плесенью». Об этом сообщает The Times of India.

Четыре случая заражения новым грибком выявили в больнице Медицинского колледжа города Патна. По словам специалистов, «белая плесень» представляет даже большую опасность, чем «черная».

«Белая плесень остро воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно «черной плесени» эта инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой», – пояснил заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх.

При запоздалом диагностировании эта инфекция может привести к летальному исходу. Врач настоятельно рекомендует всем пациентам с Covid-19 обращать внимание на симптомы, характерные для заражения «белой плесенью».

Накануне два индийских штата Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза. Наибольшую опасность болезнь представляет для тех, кто переболел коронавирусом.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 21.05.21

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