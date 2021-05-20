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Четверг, 20 мая 2021, 12:25 мск

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Два штата в Индии объявили эпидемию «черной плесени»

Два индийских штата Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Наибольшую опасность болезнь представляет для тех, кто переболел коронавирусом.

Число больных мукормикозом продолжает расти в Раджастане на фоне распространения Covid-19, передает РИА «Новости». «Мукормикоз проявляется как побочный эффект коронавируса… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – говорится в уведомлении, подписанном министром здравоохранения штата Ахилом Аророй.

«Черной плесенью» заболели около 100 человек, проживавших в городах Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Для этих пациентов отвели специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.

На территории штата Телангана медики, как государственных, так и частных клиник, должны уведомлять минздрав о случаях мукормикоза в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, заявил министр здравоохранения штата Сриниваса Рао.

Мукормикоз – осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Споры проникают в организм с вдыхаемым воздухом или через порезы и царапины. Наибольшую угрозу болезнь педставляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен другим заболеванием, в частности коронавирусом.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 20.05.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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