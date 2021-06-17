В Индии выявили случай заражения четвертым видом плесени – зеленым

В Индии зафиксировали первый случай нового грибкового заболевания – «зеленой плесени». Инфекция была обнаружена у пациента с обширным поражением легких вследствие заражения коронавирусом. Об этом пишет Times of India.

О новом заболевании сообщили медики в индийском штате Мадхъя-Прадеш. Новый вид грибка рода Aspergillus был выявлен у 34-летнего пациента, поступившего в больницу после заболевания коронавирусом с поражением 90% легких.

Это уже четвертый вид плесени, поражающий пациентов с Covid-19. Ранее индийские врачи выявили случаи заражения мукормикозом, или «черной плесенью», аспергиллезом, или «белой плесенью», а также «желтой плесенью». Зачастую у инфицированных обнаруживали сразу несколько грибковых заболеваний.

Индийские медики столкнулись с нехваткой противогрибкового средства. Кроме того, ситуация осложняется общей перегруженностью системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 17.06.21

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