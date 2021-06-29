В России установлен рекорд по смертности от коронавируса за всю пандемию

В России за минувший день немного снизилась выявляемость новых случаев коронавируса, однако зарегистрирован рекорд по количеству смертей. За последние сутки в стране обнаружено 20 616 заболевших Covid-19 во всех регионах. Это на 4,8% меньше, чем накануне, когда было выявлено 21 650 случаев инфицирования, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией. При этом показатель суточной смертности от ковида достиг максимума за все время пандемии – умерли 652 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 5 493 557, а количество летальных исходов увеличилось до 134 545.

Наибольший суточный прирост зараженных по-прежнему зафиксирован в Москве – 6209, что на 1037 меньше, чем днем ранее. На втором месте – Подмосковье, где инфекцию выявили у 2453 человек, на третьем – Санкт-Петербург с 1374 заболевшими. В топ-5 регионов по росту суточной заболеваемости ковидом также вошли Нижегородская (+336), Брянская (+318) области.

Минимальные темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Карачаево-Черкесии – 0,1%, Северной Осетии – 0,11% и Магаданской области – 0,12%.

Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (121), Санкт-Петербурге (119) и Нижегородской области (27), Иркутской области и Бурятии – по 21 летальному исходу, а также в Краснодарском крае (18).

Поправились и выписаны еще 14 697 пациентов, а за весь период пандемии – 4 984 037.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки нового коронавируса проведено свыше 148,9 млн лабораторных исследований по выявлению инфекции, в том числе 248 тыс. – за последние сутки, что почти вдвое меньше, чем накануне (527 тыс.). Под медицинским наблюдением остаются 772 тыс. 580 человек.

Москва, Наталья Петрова

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