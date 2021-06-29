РАН: дети более подвержены заражению дельта-вариантом коронавируса

Дети более подвержены заражению «индийским» штаммом коронавируса (дельта-вариант по классификации ВОЗ). Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас РАН изучает новую разновидность коронавируса, который более заразен по сравнению с первоначальным вариантом. «Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем «уханьский» штамм», – цитирует Чехонина «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что из-за активного распространения в России «индийского» штамма все чаще заражаются ковидом подростки и молодежь.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сегодня сообщил, что около 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходится на дельта-вариант.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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