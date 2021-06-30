Россия вновь побила суточный рекорд по смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на 426 больше, чем накануне. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 5 514 599. За день от Covid-19 скончались 669 человек (накануне – 652) – это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии. Максимум смертей фиксируется второй день подряд. Всего в стране зарегистрировано 135 214 летальных случаев.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 5823, что на 386 меньше, чем днем ранее. В список лидеров по количеству зараженных за сутки также вошли Московская область (+2583), Санкт-Петербурге (+1503), Нижегородская (+358) и Брянская (+324) области.

Наименьший суточный прирост инфицированных отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе, где ковид подтвердили у шести человек в каждом из этих регионов.

Регионами-лидерами по числу смертей от коронавируса за сутки стали Москва (117), Санкт-Петербурге (111) и Нижегородская область (27).

За минувший день полностью выздоровели 16 356 человек, за весь период – 5 000 393.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 149,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 409 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 799 тыс. 860 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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