Путин объяснил отказ от локдауна в России

Локдаун в России не вводят, потому что граждане стали чаще обращаться в прививочные пункты. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства напомнил, что ужесточение антиковидных мер по всей стране в прошлом году привело к упадку в сфере бизнеса. Это принесло неприятности как отдельным гражданам, так и бизнесу, и стране в целом.

«Чтобы этого не случилось, вводятся нормы, связанные с вакцинацией. Предотвратить распространение можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины. Надеюсь, предубеждение у граждан будет проходить», – сказал президент.

По данным портала Gogov.ru, на 30 июня в России привились полностью 17 336 348 человек, а хотя бы один компонент вакцины получили 22 691 596 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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