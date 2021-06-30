В России создадут систему реабилитации после Covid-19

Власти готовы выделить большие деньги на систему реабилитации для граждан, переболевших коронавирусом. Уже заключены контракты на поставку оборудования в специальные центры, где будут помогать восстановиться после Covid-19.

«Система реабилитации против ковида создается. Специально выделили большие деньги, уже договорились о поставке оборудования. Коронавирус ведь ударяет по сосудам, по всем системам организма, для этого нужно специальное оборудование. Сейчас работа начинается», – пояснил президент РФ Владимир Путин.

Во время прямой линии ему задал вопрос москвич, который переболел коронавирусом и получил рекомендацию от врача провести реабилитацию. В одном из рекомендованных центров, не было квоты, во втором за процедуры у него попросили 50 тыс. рублей. Глава государства обещал рассмотреть эту конкретную ситуацию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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