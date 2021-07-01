Ученые назвали дату пика заболеваемости Covid-19 в Москве

Математики из Санкт-Петербургского политехнического университета на основе собственных расчетов спрогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября.

Согласно прогнозу ученых, число заболевших в этот период в российской столице составит 225-280 тысяч человек, пишут «Известия». Специалисты ожидают, что сентябрьский пик может быть на 30-60% выше, чем в декабре прошлого года.

Исследователи для разработки прогноза разработали математическую модель, которая состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. С ее помощью ученые построили девять кривых распространения ковида, где первая – самая пессимистичная, а девятая – самая оптимистичная. В Москве, по оценке ученых, ситуация развивается между четвертой и пятой кривыми.

Глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков заявил газете, что примерная дата третьего пика – 19 сентября. Количество активных больных при реализации сценария, отвечающего средней пятой кривой, составит примерно 225 тыс. человек.

«Если будет реализован, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек и это произойдет на три дня раньше – 16 сентября», – сказал ученый, отметив, что прогнозируемые оценки третьего пика «в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике».

Боровков добавил, что если ситуация будет развиваться по пятой кривой, то число активных больных в начале декабря составит около 177 тыс. Согласно самому пессимистичному сценарию, в конце лета в Москве число активных больных может достигнуть 443 тыс.

Между тем другие опрошенные изданием специалисты не согласились с прогнозом петербургских коллег. По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, заболеваемость должна снизиться уже через месяц благодаря вакцинации, окончанию экзаменов и выпускных вечеров. Специалист ожидает, что пик роста числа зараженных коронавирусом будет пройден раньше сентября. В свою очередь, директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников допустил, что «этот пик вообще уже пройден».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице крайне сложной. Такое заявление он сделал 29 июня на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

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