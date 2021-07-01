В России резко выросла заболеваемость ковидом – более 23 тыс. новых случаев за сутки

В России резко выросла суточная выявляемость коронавируса. За минувший день зарегистрировано 23 543 новых случая коронавирусной инфекции, это на 2501 случай больше, чем накануне, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Выше сегодняшнего показателя суточная заболеваемость Covid-19 фиксировалась 17 января, когда инфекцию выявили у 23 586 человек. Смертность от коронавируса в стране третий день подряд ставит рекорд – за 24 часа умерли 672 человека.

Общее число подтвержденных случаев заражения ковидом достигло 5 538 142 случая, а от инфекции всего в стране погибли 135 886 человек.

Заболеваемость коронавирусом за последние сутки выросла в основном за счет Москвы, где выявили 7597 инфицированных, что на 30,5%, или на 1774 больше, чем днем ранее. Помимо столицы, в пятерке регионов-лидеров по числу заболевших оказались Московская область (+2663), Санкт-Петербург (+1612), Нижегородская (+378) и Брянская (+320) области. Еще в трех регионах – Бурятии, Воронежской области и Крыму – число новых случаев ковида превысило отметку 300. В этих субъектах выявлено 319, 311 и 301 случай инфицирования соответственно.

Наименьшие темпы прироста числа заболевших зарегистрированы в Карачаево-Черкессии – 0,11%, Северной Осетии – 0,13% и Ингушетии – 0,15%. По России этот показатель вырос до 0,43%.

Больше всего новых летальных исходов от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге, где за вчерашний день скончались 115 человек, Москве – 108 умерших, а также в Нижегородской и Иркутской областях – по 25 жертв.

Полностью выздоровели за сутки 16 928 человек, а за все время эпидемии – 5 017 321

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 149,6 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 479 тыс. – за прошедший день. Под наблюдением врачей находятся 813 тыс. 826 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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