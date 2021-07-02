Россия четвертый день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 23 218, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. За минувший день от ковида скончались 679 человек – это максимум за все время пандемии. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. Всего в России зафиксировано 136 565 летальных случаев.

Надо отметить, что второй день подряд суточный прирост инфицированных держится выше отметки 23 тысячи. Заболевшие обнаружены во всех регионах. Число заразившихся в стране достигло 5 561 360.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Москва, где за минувший день выявлено 6893 заболевших, что на 9,3% меньше, чем накануне (7597). На втором месте – Московская область с 2488 заразившимися, на третьем – Санкт-Петербург, где заболел 1671 человек. В пятерку антирейтинга также вошли Нижегородская и Воронежская области, где подтверждено 382 и 334 новых случая ковида соответственно.

Минимальные темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в трех северокавказских республиках – Карачаево-Черкесии (0.12%), Северной Осетии (0,14%) и Кабардино-Балкарии (0,16%). В целом по России этот показатель составил 0,42%.

Больше всего новых смертей от Covid-19 зарегистрировано в Москве (112), Санкт-Петербурге (101) и Нижегородской области (27).

Выздоровели за сутки 18 197 пациентов с подтвержденным коронавирусом – это больше, чем накануне (16 928). Всего с инфекцией справились 5 035 518 человек.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии в стране проведено свыше 150,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 605 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 839 648 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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