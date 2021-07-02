Хабаровский край и Ростовская область ввели обязательную вакцинацию для части жителей

Хабаровский край и Ростовская область присоединились к регионам с обязательной вакцинацией от Covid-19. Роспотребнадзор обязал привить 60% работников некоторых категорий для снижения риска распространения коронавируса.

Прививку от Covid-19 обязаны сделать работники торговли, общепита, культурных и развлекательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, точек бытовых услуг и салонов красоты. А также сотрудники учреждений в сфере культуры, спорта, детского досуга, ЖКХ, госслужащие и студенты старше 18 лет.

В Ростовской области прививка стала обязательной для сотрудников банков и почты. До 29 июля перечисленные работники должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, до 26 августа – вторую.

Хабаровского края распространили обязательную вакцинацию на жителей подтопленных районов: Нанайского, Хабаровского, Комсомольского, имени Лазо, Вининского, Советско-Гаванского. А также на жителей северных районов края: Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского.

Работодатели должны организовать получение первой прививки до 31 июля, второй – до 31 августа.

Ранее 23 региона ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан из-за угрозы распространения вируса. По данным оперштаба при правительстве РФ по борьбе с Covid-19, в России выявили 5 561 360 больных коронавирусом и 136 565 летальных случаев за весь период.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 02.07.21

Мэрия Москвы приравняла ОРВИ к коронавирусу. / Привитым от коронавируса отказали в доступе на «Иннопром». / Россия четвертый день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»