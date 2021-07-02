Попова: в половине регионов рост заражения Covid-19 замедляется

Эпидемиологическая обстановка в российских регионах заметно отличается. В десяти число заболевших растет, но в половине областей рост замедлился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас в подъеме всего 10 регионов… Значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти», – цитирует главного санитарного врача «Интерфакс».

Она отметила, что в регионах со снижением роста заболеваемости власти активно ведут прививочную кампанию. Их также отличает меньшая плотность населения по сравнению с Московским регионом. Во время пандемии это стало преимуществом, поскольку снизило риск распространения Covid-19.

В «целом ряде регионов» ситуация с коронавирусом пока стабильна, и эта стабильность будет зависеть от действий властей, считает Попова. Она вновь на помнила о необходимости вакцинации.

По данным портала Gogov.ru, на 2 июля в России 24,22 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. 17,6 млн россиян, то есть 12,04% от населения, привиты полностью.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.07.21

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