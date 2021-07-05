Омских госслужащих и продавцов обязали привиться от Covid-19

Власти Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Управление Роспотребнадзора в регионе обязало 60% работников полностью привиться до 26 августа, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что заболеваемость среди работающих жителей области выросла в 1,6 раза, а среди омичей 50-64 лет – в 1,8 раза. Работодателей обязали обеспечить вакцинацию работников первым компонентом до 31 июля, вторым – до 26 августа.

Обязательно сделать прививку положено работникам общепита, торговли, общественного транспорта, сферы бытовых услуг и ЖКХ. Также привиться обязаны госслужащие и муниципальные служащие, сотрудники учреждений культуры, спорта и досуга, детских лагерей и игровых комнат. В число работников, обязанных привиться, вошли и медики, сотрудники в сфере образования и социального обслуживания.

По данным регионального правительства, на 4 июля суточная заболеваемость составила 288 человек, а всего в области 51876 больных коронавирусом.

Напомним, 2 июля Хабаровский край и Ростовская область также присоединились к регионам с обязательной вакцинацией от Covid-19. Регионы стали 24-м и 25-м в перечне областей, которые ввели обязательную вакцинацию.

Омск, Наталья Рязанова

Омск. Другие новости 05.07.21

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