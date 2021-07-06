ВИЧ-инфицированным россиянам массово отказывают в прививках от Covid-19

Фонд «Спид.Центр» пожаловался в Минздрав РФ на массовые отказы прививать ВИЧ-положительных граждан. Из 700 человек 30 пожаловались на отказ сделать им прививку, пишет РБК со ссылкой на письмо фонда.

«Регистрируем случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов», – отметили в письме.

Сотрудники фонда столкнулись с сообщениями на сайтах медучреждений, в которых ВИЧ-инфекцию называют противопоказанием для прививки от коронавируса. Специалисты попросили Минздрав разъяснить сотрудникам поликлиник и прививочных пунктов, что это ложная информация.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус подтвердил, что наличие ВИЧ не подов для медотвода. По его словам, ВИЧ-положительные граждане более уязвимы перед вирусом и им показана вакцинация.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает россиян с ВИЧ подходящими пациентами для прививки от Covid-19 препаратом «Спутником V».

«Если человек находится в любой ремиссии, то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Если лимфоциты CD4 у ВИЧ-инфицированного гражданина слишком низкие, то перед прививкой ему нужно пройти курс терапии, чтобы их поднять и снизить вирусную нагрузку.

Напомним, к концу 2020 года в России зарегистрированы более 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ – одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.07.21

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