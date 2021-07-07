Иностранные ученые подтвердили эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature сделал публикацию о российской вакцине «Спутник V» и рассказал о ее эффективности против коронавируса. Автор статьи Бьянка Ногради почеркнула, что препарат до сих пор не одобрен Европейским агентством по медикаментам и ВОЗ.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19. Его использование одобрили власти 67 стран, включая Бразилию, Филиппины, Южную Корею. Другие государства подтвердили, что использование препарата безопасно.

«Спутник V» действует по одному принципу с вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson: использует аденовирус, чтобы встроить код белка SARS-CoV-2 в клетки человека. Но российский препарат использует не один, а два аденовируса – по одному на каждую дозу препарата. Разработчик заявил, что это сделано ради большей эффективности.

Минздрав Аргентины провел собственное исследование и выяснил, что одна доза «Спутника Лайт» у людей 60-79 лет снижает заболеваемость на 78,6%, число госпитализаций – на 87,6%. Пока это исследование не опубликовано.

Чтобы развеять сомнения, разработчики вакцины опубликовали данные о третьем этапе испытаний. При этом данные по каждому этапу тестирования отправлены в ВОЗ и ЕМА, но ответа от них до сих пор нет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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