Власти Коми обязали продавцов и учителей привиться от Covid-19

В Республике Коми введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Глава республиканского Роспотребнадзора обязала бизнесменов привить 60% работников до 27 августа.

Постановление опубликовано на сайте ведомства.

Прививка от Covid-19 стала обязательной для муниципальных и госслужащих, работников банков, почты, учреждений социального обслуживания и МФЦ. Пройти вакцинацию также должны работающие в сфере образования и детского досуга, в культурных и развлекательных учреждениях. А также работники общепита, торговли, сферы красоты и бытовых услуг, гостиниц, общественного транспорта.

Как сообщал «Новый День», обязательную вакцинацию ввели более чем в 20 регионах России. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян делать прививки от коронавируса, чтобы не пришлось вводить локдаун во всей стране.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

Сыктывкар. Другие новости 07.07.21

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