Актриса Татьяна Догилева доставлена в больницу с пневмонией

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Звезда пыталась лечиться самостоятельно, но оказалась в больнице.

По информации Mash, Догилева почувствовала недомогание неделю назад. У нее поднялась температура, накатывала слабость. Актриса пыталась заниматься самолечением, но ей не становилось лучше.

Вызванный на дом врач осмотрел актрису и настоял на госпитализации.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение у меня небольшое. Я здесь второй день», – рассказала Догилева ТАСС.

Она добавила, врачи лечат ее «очень хорошо», и она чувствует себя нормально.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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