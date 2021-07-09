Песков усомнился в достижении полной вакцинации россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал труднодостижимой полную вакцинацию всего населения страны. По его мнению, такой вариант был бы идеальным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить все население России, чтобы опыт борьбы с коронавирусом в стране стал самым передовым.

Песков заявил о готовности присоединиться к ее пожеланию.

«В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты, но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат», – цитируют представителя Кремля «Известия».

По данным портала Gogov.ru, на 9 июля в России полностью привиты 18 764 357 человек, то есть 12,84% населения. 27,98 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины (19,14% населения).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.07.21

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