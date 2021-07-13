Власти Приамурья ввели новые ограничения из-за Covid-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов ужесточил антиковидные меры в регионе. С 15 июля в области перестанут работать детские и развлекательные центры.

«Было принято решение ввести новые ограничения. Действовать они начнут с 15 июля. Приостанавливаем работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сотрудники общепита должны будут измерять температуру у посетителей. А работодатели – отправить на удаленку непривитых работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Василий Орлов пообещал, что проблема нехватки вакцины от Covid-19 разрешится в ближайшее время.

«В среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Сейчас мы должны получить 30 тыс. доз, после будет поставка 30 тыс. доз еженедельно», – добавил губернатор.

Напомним, 1 июля в Амурской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников общепита, торговли, госслужащих, студентов и еще некоторых категорий граждан.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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