Самарские власти обязали медиков и продавцов привиться от Covid-19

Управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. Поставить вторую прививку нужно до 1 сентября. Постановление опубликовано на сайте ведомства.

Работодателям поручено обеспечить вакцинацию 60% работников общепита, торговли, сферы бытовых услуг и общественного транспорта, а также развлекательных и культурных заведений. Привиться должны и муниципальные и госслужащие, сотрудники банков, почты, медицинских и социальных учреждений.

Первую прививку нужно поставить до 7 августа, вторую – до 1 сентября.

Самарская область стала 34-м регионов РФ, где ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В числе первых на это меру решились Москва и Подмосковье, Ленинградская и Тульская области. 7 июля к ним присоединилась Республика Коми, где привиться обязали работников тех сфер, где чаще всего общаются с клиентами напрямую.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 16.07.21

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