В Туве объявили локдаун из-за Covid-19

Власти Тувы ввели локдаун из-за резкого прироста больных коронавирусом. В регионе приостановили работу торговых центров, парков и запретили гулять по улицам.

Правительство региона заявило о «критическом состоянии системы здравоохранения, работающей на пределе своих возможностей». Пять недель прирост заболеваемости Covid-19 составлял от 28% до 66%. В столице региона Кызыле пришлось развернуть еще один антиковидный госпиталь. В стационарах уже находятся 1384 больных, из них 250 – в тяжелом состоянии, 38 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения – без неотложных нужд. Для детей до 14 лет нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», – рассказали о новых ограничениях в пресс-службе правительства региона.

Приостановлена работа заведений торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, гостиниц, домов отдыха и турагентств. Власти сделали исключение только для посетителей в рабочих командировках.

В регионе закрыли парки и скверы, игровые зоны и организации дополнительного образования. В детских садах будут работать только дежурные группы.

Напомним, в начале июля 51% опрошенных россиян высказался против нового локдауна в стране, потому что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. 36% опрошенных жителей Сибири и 35% – Северного Кавказа уверены, что в их регионах эпидобстановка не располагает к новому локдауну.

Кызыл, Наталья Рязанова

Кызыл. Другие новости 16.07.21

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