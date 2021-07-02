Более половины россиян высказались против локдауна в стране

Против нового локдауна в стране высказался 51% опрошенных россиян. Почти треть респондентов уверена, что он не нужен и в их регионе, следует из данных опроса банка «Открытие».

«51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения», – цитирует отчет РИА «Новости». Так ответили 56% опрошенных жителей юга России, по 54% респондентов в Поволжье и Московском регионе.

36% опрошенных жителей Сибири и 35% – Северного Кавказа уверены, что в их регионах эпидобстановка не располагает к новому локдауну. В то же время 32% респондентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 28% опрошенных в Москве и Подмосковье оказались сторонниками карантина в своих регионах. Всего за локдаун в своей области ради снижения заболеваемости высказался каждый пятый опрошенный.

Исследование проводилось 25-30 июня среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил против нового локдауна в стране. Он заявил, что первый период жестких ограничений вызвал негативные последствия в сфере бизнеса. По мнению Путина, россиянам нужно активно прививаться, чтобы не было нового локдауна.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.07.21

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