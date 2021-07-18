Снова снижение: за сутки в России 25 тыс. человек заболели Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 25 018 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 5 958 133 человек. При этом суточная смертность составила 764 летальных случая, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса выросло до 148 419 человек.

Наибольшее число новых больных зарегистрировали в Москве – 4357, Подмосковье – 2554, Санкт-Петербурге – 1941, Нижегородской – 533 области. На пятую строчку поднялся Красноярский край (505 новых случаев), сместив Свердловскую область (486).

Меньше всего новых больных Covid-19 выявили на Чукотке – 8 человек, в Ненецком АО – 12, Магаданской области – 30, в Еврейской АО – 38 и Адыгее – 40.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 886 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 341 231 человека», – добавили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 189 989 876 случаев Covid-19, из них 479 725 – за минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.07.21

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