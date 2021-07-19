Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на Covid-19

Ученые начали работу над созданием биочипа, способного диагностировать пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом. Изучение болезни ведут в Нижегородским институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты проводят молекулярно-генетический мониторинг возбудителей пневмоний, среди которых SARS-CoV-2. На основе этих данных создадут прототип ДНК-биочипа, который сможет выявлять болезнь.

Накануне в России выявили 25 018 новых случаев коронавируса, в суточная смертность составила 764 летальных случая. По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 159,1 млн лабораторных исследований на Covid-19, из них 581 тыс. – за сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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