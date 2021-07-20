«Это уже не цифры, а люди»: директор кладбища призвал привиться от Covid-19

Директор кладбища в Невинномысске Олег Колпаков на фоне могил призвал россиян привиться от коронавируса. Видеообращением на своей странице в соцсети поделился глава города Невинномысска Михаил Миненков.

Олег Колпаков в кадре заявил, что не любит пустую агитацию. В ролике показали свежие захоронения, сделанные за время пандемии.

«Это уже не цифры, это люди. До пандемии по учету захоронений у нас проходили по 110-113 человек. В январе этого года было 196 человек», – сказал директор кладбища.

По его словам, иммунитет этих людей не справился с Covid-19, но у из близких и всех остальных есть возможность помочь себе.

«Государство дает нам возможность бесплатно вакцинироваться и поддержать иммунитет. Все это – люди, у которых иммунитет не справился. Давайте сделаем вакцинацию, защитим себя и близких», – призвал Колпаков.

Михаил Миненков отметил, что современным людям видеоряд может сказать больше, чем цифры. Глава города напомнил, что в городе действуют прививочные пункты, некоторые работают круглосуточно.

Напомним, в НИИ имени Пастера заявили, что в России достигнул уровень коллективного иммунитета в 60%. Специалисты уверены, что этого недостаточно, чтобы сдержать эпидемию, и призвали повысить показатель до 90%.

Невинномысск, Наталья Рязанова

Невинномысск. Другие новости 20.07.21

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