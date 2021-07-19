НИИ Пастера: коллективный иммунитет в России достиг 60%

Коллективный иммунитет в России достиг 60%, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ имени Пастера Арег Тотолян. Он уверен, что этого недостаточно для подавления эпидемии.

«Мы достигли в целом по стране около 60%. Но это не тот уровень, надо дойти до 90%», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По данным портала Gogov.ru, на 19 июля в России полностью привились от коронавируса 20 761 722 человек, то есть 14,2% населения. 32,2 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, только в Москве за последний месяц вакцинировались два миллиона человек, тогда как за первые полгода их было 1,7 млн.

Как сообщал «Новый День», в конце июня в Кремле признали, что не удастся к осени привить 60% взрослого населения России для достижения коллективного иммунитета.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

Крым претендует на роль главного курорта для постковидной реабилитации. / Снова снижение: за сутки в России 25 тыс. человек заболели Covid-19. / В Челябинской области за сутки выявлено 294 случая коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»