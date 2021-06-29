В Кремле признали, что вакцинировать 60% россиян к осени не удастся

Привить 60% взрослого населения России для достижения коллективного иммунитета к осени не удастся, несмотря на улучшение темпов вакцинации в последние дни. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сроки формирования коллективного иммунитета будут сдвигаться на более поздний период.

«Очевидно, что 60% привить не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», – приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков отметил, что сроки достижения уровня в 60% вакцинированных россиян «будут сдвигаться вправо».

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что по состоянию на 28 июня в России вакцинированы 23 млн человек.

Ранее, 23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первый компонент вакцины получили 20,7 млн человек, а оба компонента – 16,7 млн человек.

Добавим, что более 10 российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. Ряд субъектов готовы принимать туристов только с сертификатом о вакцинации от Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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