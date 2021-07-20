Число больных Covid-19 в России превысило шесть миллионов

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России составил 23 770 случаев. Общее число больных выросло до 6 006 536 человек по всей стране, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточная смертность от Covid-19 снова пошла в рост: за последние 24 часа зарегистрировали 784 летальных исхода, что на 65 человек больше предыдущего дня. За весь период в России от коронавируса скончались 149 922 человека.

Во многих регионах заболеваемость пошла на спад. Больше всего новых больных за сутки выявили в Москве – 3188, Подмосковье – 2478, Санкт-Петербурге – 1934, Нижегородской области – 527. Замыкает пятерку антилидеров снова Свердловская область, где суточный прирост (491) вновь обогнал показатель Красноярского края (490).

Меньше всего новых случае коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке – 8, в Ненецком АО – 13, Магаданской области – 28.

Полностью выздоровели 5 382 213 человек, из них 22 218 за минувшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, число больных Covid-19 в мире составило 190 908 104 человек. 478 474 случая выявили за последние 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.07.21

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