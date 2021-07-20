В Туве ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Роспотребнадзор объявил обязательную вакцинацию жителей Тувы, работающих в сферах с наибольшим риском заражения. К 15 сентября в республике должны быть вакцинированы 60% работников отдельных категорий.

Постановление главного санитарного врача Тувы было подписано 17 июля, но опубликовано только сегодня.

Власти обязали привиться от коронавируса работников торговли, общепита и общественного транспорта, организаций в сфере культуры, досуга и спорта. Сотрудники учреждений в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания и ЖКХ, а также бытовых услуг и курьерской службы тоже должны будут привиться.

Роспотребнадзор обязал сделать прививку и пенсионеров старше 65 лет, студентов старше 18 лет, муниципальных и госслужащих.

«В срок до 15 августа организовать проведение прививок первым компонентом, до 15 сентября – вторым компонентом», – говорится в постановлении.

Напомним, 16 июля власти Тувы объявили локдаун из-за роста заболеваемости Covid-19. Гражданам разрешено выходить из дома только на работу или за товарами первой необходимости.

Кызыл, Наталья Рязанова

Кызыл. Другие новости 20.07.21

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