Власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Главный санитарный врач Дагестана обязал привиться от коронавируса некоторые категории работников. Крайний срок первого этапа вакцинации – 9 августа, второго – 30 августа, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Привиться от Covid-19 обязаны работники учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли, общепита, банков и МФЦ. Пройти вакцинацию придется жителям региона, занятым в сфере бытовых услуг и индустрии красоты, ЖКХ и энергетики. А также работникам детских, досуговых, спортивных, развлекательных и культурных заведений.

Прививка стала обязательной для студентов старше 18 лет, муниципальных и госслужащих, работников таможни и рыболовецких судов.

Как сообщал «Новый День», более 30 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. В числе первых на это меру решились Москва и Подмосковье, Ленинградская и Тульская области.

Махачкала, Наталья Рязанова

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