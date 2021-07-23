В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно документу, прививку должны сделать работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, банков, МФЦ, торговли, общепита, гостиниц, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, фитнес-клубов, организаций бытовых услуг. Кроме того, вакцинироваться будет необходимо сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов, а также работникам детских игровых комнат, развлекательных центров и детских лагерей.

Сделать прививки придется и тем, кто работает вахтовым методом или постоянно проживает в социальных учреждениях. Вакцинации также подлежат государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций.

К 15 сентября привиться должны не менее 60% сотрудников вышеперечисленных сфер, говорится в постановлении.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрирован 491 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе Covid-19 диагностирован у 87 115 человек.

Накануне обязательную вакцинацию для части населения ввели в Дагестане. На данный момент прививки от ковида для ряда категорий работников обязательны в более чем 30 регионах России. Первой такую меру ввела Москва.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 23.07.21

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