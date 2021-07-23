В России снизился прирост заболевших Covid-19, но смертность остается близка к рекорду

В России за последние сутки выявлено 23 811 случаев заражения коронавирусом, что на 2,7% меньше, чем днем ранее (24 471), следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В то же время показатель суточной смертности от Covid-19 – 795 жертв – второй день подряд близок к рекордному значению, зафиксированному 16 июля, когда от последствий инфекции умерли 799 человек.

Всего в стране выявлено 6 078 522 заболевших коронавирусом. С начала пандемии умерли 152 296 пациентов с ковидом.

Больше всего новых заболевших в Москве – 3 425, Московской области – 1 965, Санкт-Петербурге – 1 940, Нижегородской и Свердловской областях – 536 и 492 соответственно.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки наблюдаются в Орловской области – 0,21%, Татарстане – 0,22% и Москве – 0,23%. В целом по России этот показатель снизился до 0,39%.

За минувший день полностью выздоровели 22 547 пациентов, а за все время пандемии – 5 450 004.

По числу смертей от коронавируса за последние 24 часа печальное лидерство принадлежит Москве, где скончались 107 пациентов. В Санкт-Петербурге инфекция унесла жизни 68 человек, в Иркутской области – 35. В Нижегородской области зафиксировано 28 смертей, на Кубани – 27.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 161,4 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 551 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 243 858 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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