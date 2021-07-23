Почти вдвое выросли темпы вакцинации от Covid-19 по России

Темпы вакцинации от коронавируса в среднем по стране выросли почти в два раза, но в регионах этот показатель отличается. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

«По стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам очень разная», – сказал глава кабмина.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что за минувшую неделю в России привились от Covid-19 два миллиона человек. И уровень коллективного иммунитета в 80%, который запланирован руководством страны, становится все ближе.

«На сегодняшний день в три раза и более увеличили темпы вакцинации Москва, Тверская, Смоленская, Тульская области, Краснодарский край. Наиболее высокие результаты по вакцинации: Чеченская Республика, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область, Краснодарский край и ряд других», – заявил министр.

Мишустин напомнил о важности информирования граждан и что этой задачей должны заниматься напрямую главы регионов.

«Важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений», – пояснил премьер-министр.

По данным портала Gogov.ru, на 23 июля первый компонент вакцины от коронавируса получили 34,18 млн россиян. Полностью привились 22 425 141 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

В Сербии рассмотрят необходимость повторной вакцинации от коронавируса. / В Зауралье за стуки коронавирусом заболели 125 человек. / В России снизился прирост заболевших Covid-19, но смертность остается близка к рекорду. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»