Коронавирус в России: еще почти 24 тыс. заболевших и рекордная смертность

В России за минувшие сутки выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 136 больше, чем накануне, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19. Суточная смертность от ковида повторила рекорд – за последние 24 часа скончались 799 пациентов. Столько же смертей было зафиксировано 16 июля текущего года, что стало максимум за все время пандемии. Полностью выздоровели за сутки 21 952 человека.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 6 102 469. Умерли 153 09 заболевших, полностью выздоровели – 5 471 956.

Наибольший суточный прирост зараженных зафиксирован в Москве (+3376), Московской области (+2096), Санкт-Петербурге (+1937), Нижегородской и Свердловской областях – 533 и 488 заболевших соответственно.

Минимальный темп прироста заболеваемости отмечен в Орловской области – 0,22%. На втором месте – Москва (0,23%), далее идут Чувашия и Татарстан – по 0,24%. В целом по стране этот показатель остается на отметке 0,39%.

Самое большое число умерших от ковида за сутки по-прежнему в Москве – 105. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 73 летальных случаев, в Иркутской области – 32.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 161,4 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 551 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 243 858 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 161,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 548 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 248 995 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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