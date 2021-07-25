Число новых случаев Covid-19 в России впервые за три дня превысило 24 тысячи

Количество новых случаев заражения коронавируса в России впервые за последние три дня превысило 24 тысячи. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране выявлено 24 072 заболевших ковидом в 85 регионах (накануне 23 947), у 9,8% из них заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост смертей от коронавируса на протяжении последних трех недель держится выше отметки 700. За последние 24 часа зарегистрировано 779 летальных исходов. Общее число смертей достигло 153 874, а всего в стране выявлен 6 126 541 случай Covid-19.

Больше всего заразившихся за сутки по-прежнему выявлено в Москве – 3406, Санкт-Петербурге – 1934, а также в Подмосковье – 2191. За ними следуют Нижегородская (+534) и Свердловская (+491) области.

Наибольшее число умерших от ковида за день вновь зарегистрировано в Москве – 103. В Санкт-Петербурге зафиксировано 77 летальных случаев, в Иркутской области – 29.

За прошедшие сутки в стране выписано по выздоровлении 18 678 пациентов, а за весь период пандемии – 5 490 634.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 162,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 550 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 257 238 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.07.21

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