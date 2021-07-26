Власти Магаданской области обязали жителей привиться от Covid-19

Роспотребнадзор объявил обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей Магаданской области. Планируется завершить прививочную кампанию для них до 15 сентября, рассказали в ведомстве.

В регионе семье недель подряд растет заболеваемость коронавирусом. Поэтому главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская решила сделать прививку от Covid-19 обязательной для госслужащих и работников рыбопромысловой отрасли.

Также должны привиться не менее 60% сотрудников в сфере здравоохранения, образования, культурных и досуговых учреждений, МФЦ, банков и почты. Поставить прививку придется работникам общепита, торговли, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта, индустрии красоты и бытовых услуг.

Жители региона должны получить первую дозу вакцины до 20 августа, а вторую – до 15 сентября. Руководителям предприятий в области поручено объяснить работникам необходимость вакцинации.

Как сообщал «Новый День», обязательную вакцинацию ввели более чем в 30 регионах РФ. 23 июля к ним присоединились Красноярский край и Камчатка.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 26.07.21

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