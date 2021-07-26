Коронавирус в России: суточный прирост заболевших и умерших пошел на убыль

В России за прошедшие сутки выявили 23 329 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, что на 3,5% меньше, чем накануне (24 072), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Это наименьший прирост заболеваемости со 2 июля, когда сообщалось о 23 218 новых случаях.

За минувший день в стране скончались 727 заболевших (накануне – 779) – это минимум смертей от ковида с 19 июля, когда оперштаб отчитался о 719 летальных исходах.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6 149 780 случаев заражения коронавирусом, число жертв ковида достигло 54 601.

Наибольший прирост новых случаев Covid-19 зафиксирован в Москве (+2629), Подмосковье (+2161), Санкт-Петербурге (+1929), а также в Нижегородской (+529) и Свердловской (+494) областях. В российской столице при этом отмечен минимальный прирост заболевших с 31 мая, когда сообщалось о 2614 новых случаях инфицирования.

Ни одного нового зараженного не выявлено на Чукотке. А минимальные темпы прироста заболевших наблюдаются в Москве – 0,18% и Орловской области – 0,21%.

Больше всего новых смертей от ковида зафиксировано в Москве – 101, Петербурге – 70 и на Кубани – 29.

За минувший день в России полностью выздоровели 16 200 пациентов с ковидом, за все время пандемии – 5 506 834.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 162,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 430 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1 267 008 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.07.21

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