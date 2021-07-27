Волгоградские власти ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

Власти Волгоградской области обязали студентов и госслужащих привиться от коронавируса. Все категории жителей региона, попавших под обязательную вакцинацию, перечислены в постановлении главного санитарного врача области Ольги Зубаревой.

Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство обязало привиться от Covid-19 студентов старше 18 лет, муниципальных и госслужащих. А также курьеров, работников общепита и торговли, сферы бытовых услуг и красоты, ЖКХ, энергетики, туризма и общественного транспорта.

Прививку должны сделать медики, сотрудники банков, почты, образовательных и досуговых учреждений, культурных и развлекательных заведений.

Первый этап вакцинации должен пройти до 30 августа, второй – до 30 сентября.

Накануне Магаданская область присоединилась к регионам, которые ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей. Всего около 40 субъектов России прибегли к такой мере, чтобы снизить заболеваемость Covid-19.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 27.07.21

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