Суточная смертность от Covid-19 в России снова подросла: 779 случаев

За минувшие сутки в России зарегистрировали 779 летальных исходов у больных коронавирусом. Это на 52 человека меньше, чем в предыдущий день (727). А вот суточный прирост больных Covid-19 снова уменьшился: 23032 новых случая, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 172 812 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 155 380 человек», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

В Москве за сутки заразились Covid-19 2623 человека. это больше, чем днем ранее, и самый высокий показатель по стране. В пятерку антилидеров также входят Московская область – 1973 новых случая, Санкт-Петербург – 1923, Нижегородская область – 539 и Свердловская – 490.

Чукотка – единственный регион, где число новых случаев не превысило десяти, там всего четыре новых больных. В Ненецком АО их 10, в Магаданской области – 30, Еврейской АО – 37, в Татарстане – 49.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 20 116 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 526 950», – добавили в оперштабе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.07.21

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