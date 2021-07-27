ВОЗ перестала мониторить российский штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила выявленный в России штамм коронавируса AT.1 из списка для мониторинга (Alerts for Further Monitoring), следует из данных на сайте организации.

Российский штамм был внесен в список 9 июня, а исключен – 23 июля. Впервые его выявили в РФ в январе 2021 года.

Штамм AT.1 не получил обозначения греческой буквой, поскольку такая маркировка с 31 мая применяется только для тех разновидностей коронавируса, которые вызывают опасения или вызывают интерес.

В список Alerts for Further Monitoring ВОЗ включены штаммы, которые предположительно могут менять свойства вируса и представлять угрозу и требуют дальнейшего изучения. В настоящий момент в этот перечень входят 13 вариантов коронавируса.

В группу штаммов, представляющих интерес (Variants of Interest, VOI), заносят штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеются прогнозы или подтвержденные данные об изменении их свойств. Сейчас в нее входят четыре штамма – «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу), передает «Интерфакс».

В список вызывающих опасения (Variants of Concern, VOC) разновидностей Covid-19 включены четыре штамма коронавируса – «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», бразильский «гамма» и индийский «дельта».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.07.21

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