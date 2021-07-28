В России – менее 23 тыс. новых случаев Covid-19. Суточное число смертей близко к рекорду

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые с 30 июня оказался меньше 23 тыс. человек. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за прошедший день выявлено 22 420 случаев заражения в 85 регионах – это на 2,7% меньше, чем накануне (23 032). При этом продолжился рост числа жертв – за сутки зарегистрировано 798 смертельных исходов, что является максимумальным значением за четыре дня и близко к рекордной отметке – 799. Общее число смертей от ковида в стране достигло 156 178. Всего за время пандемии в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса.

Топ-5 регионов по количеству новых заболевших не меняется на протяжении последних нескольких дней. На первом месте по-прежнему Москва, где зафиксировано 2 445 инфицированных, следом идет Санкт-Петербург с 1918 зараженными. На третье место опустилось Подмосковье – 1449 заболевших. Пятерку антилидеров замыкают Нижегородская (+544) и Свердловская (+495) области.

Наименьшие темпы прироста инфицированных за сутки отмечаются в Москве – 0,16%, Татарстане – 0,21%, а также в Кировской области и Республике Алтай – 0,24%. По России этот показатель снизился до 0,36%.

Меж тем больше всего новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве (93), Петербурге (68) и в Иркутской области (31).

За минувший день в России в связи с выздоровлением отCovid-19 выписано 20 579 человек. Всего число выздоровевших пациентов выросло до 5 547 529.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 163,7 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе за последние сутки – 408 тыс. Под наблюдением медиков остаются 1 228 980 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.07.21

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