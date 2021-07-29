У трети детей, перенесших Covid-19, могут возникнуть тяжелые осложнения

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что у трети детей, перенесших коронавирус, могут развиться тяжелые постковидные осложнения.

По словам инфекциониста, чаще у детей Covid-19 протекает легко, однако примерно 30% переболевших могут столкнуться с поражениями сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с лишним весом, подчеркнул Горелов, передает РИА «Новости».

Специалист также сообщил, что сейчас больше всего ковидом заболевают дети от 14 до 17 лет, так как это самая социально активная и мобильная категория.

Ранее Горелов назвал вызывающие беспокойство симптомы у детей с коронавирусом. Речь идет об отдышке, повышенной температуре, которая держится более трех дней, и сыпи. Эта симптоматика – повод для проведения дополнительного обследования, поскольку может свидетельствовать о развитии как мультивоспалительного синдрома, так и синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии, указывал специалист.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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