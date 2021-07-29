На ОИ выявили рекордное число больных Covid-19, но МОК не связал Игры и рост больных в Токио

Врачи выявили на Олимпийских играх 24 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 1 июля, и общее число больных составило 193 человек, пишет Kyodo со ссылкой на оргкомитет Игр.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что проведение Олимпиады не связано с ростом заболеваемости в Токио. По его словам, врачи не зарегистрировали ни одного случая передачи вируса от участников и персонала ОИ жителям японской столицы, где проходят Игры.

«У нас в сообществе проводится больше тестов, чем где-либо еще в мире. Показатель выявления положительных случаев Covid-19 составляет 0,02%», – сказал представитель МОК.

Национальный оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что с 30 июля режим ЧС введут в трех соседних с Токио префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Причина – резкий рост заболеваемости Covid-19, передает NHK.

Как сообщал «Новый День», суточная заболеваемость коронавирусом в Токио два дня устанавливала антирекорд. 28 июля выявили 3177 новых случаев.

Токио, Наталья Рязанова

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