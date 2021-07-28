В олимпийском Токио второй день подряд выявили антирекорд по заболевшим Covid-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Токио достигла пика: 3177 новых случаев. Показатель побил антирекорд 27 июля, когда выявили 2 848 новых больных, пишет Kyodo со ссылкой на городские власти.
Перед стартом Олимпиады врачи предсказали суточную заболеваемость более трех тысяч случаев в начале августа. Их прогнозы сбылись с опережением.
Специалисты отметили, что большая часть заболевших – молодежь 20-30 лет (1 078 случаев). И объяснили это тем, что жители японской столицы устали от ограничений и пытаются вернуться к обычному ритму жизни.
Медики подтвердили еще 16 случаев заражения Covid-19 на Олимпийских играх, но не среди спортсменов. Столько же больных выявили 26 июля, а 27 июля и было семь человек. Всего с 1 июля зарегистрировали более 170 случаев коронавируса у персонала или подрядчиков, передает NHK.
Напомним, 23 июля заболевших на Играх было 106 человек. Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа, поскольку была перенесена из-за пандемии с лета 2020 года.
Токио, Наталья Рязанова
Токио. Другие новости 28.07.21
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