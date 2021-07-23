Число заболевших Covid-19 на Олимпиаде превысило 100 человек

Врачи выявили еще 19 больных коронавирусом среди спортсменов и сопровождающих лиц, прибывших в Токио на Олимпиаду. Общее число заразившихся выросло до 106 человек.

Среди новых заболевших двое спортсменом из Чехии, один – из Нидерландов, трое представителей СМИ и трое местных сотрудников. Всех спортсменов, кто контактировал с ними, проверят еще раз и допустят до соревнований, если результат будет отрицательным, передает Kyodo со ссылкой на организационный комитет Олимпиады.

Церемония открытия игр начнется в 14:00 по московскому времени 23 июля. Игры должны были состояться в 2020 году, но были отложены из-за пандемии.

Медики Токио отметили рост суточной заболеваемости на 50% по сравнению с предыдущей неделей. В началу августа эксперты ожидают более 3000 новых случаев за день.

Как сообщал «Новый День», накануне открытия Олимпиады врачи выявили 12 инфицированных коронавирусом. Среди заразившихся были только двое спортсменов, остальные – подрядчики и организаторы.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 22.07.21

16-летняя студентка колледжа из Екатеринбурга стала одной из 32 лучших шахматисток мира. / Английская Премьер-лига переедет на «Матч ТВ». / Организаторы открытия Олимпиады уволили режиссера и композитора накануне церемонии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»