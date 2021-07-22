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Четверг, 22 июля 2021, 09:45 мск

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На Олимпиаде выявили двенадцать случаев коронавируса

Фото: olympics.com

На Олимпиаде в Японии выявили 12 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается в отчете на сайте «Токио-2020».

Положительный тест на коронавирус сдали двое спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне, пятеро японских подрядчиков и четыре иностранных гражданина, занятые в организации соревнований.

Ранее организаторы отстранили от летних Олимпийских игр члена сборной Чили после положительного теста на коронавирус. Женщина должна была участвовать в соревнованиях по тхэквондо. Это первый с мире случай отстранения спортсмена от Олимпиады из-за Covid-19.

Напомним, летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить на год. Кроме того, большинство соревнований пройдут без зрителей, чтобы избежать распространения инфекции.

Токио, Зоя Осколкова

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