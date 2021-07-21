Впервые спортсмен отстранен от участия в Олимпиаде из-за Covid-19

Организаторы отстранили от летних Олимпийских игр члена сборной Чили после положительного теста на коронавирус. Женщина должна была участвовать в соревнованиях по тхэквондо, пишет Kyodo News. Это первый с мире случай отстранения спортсмена от Олимпиады из-за коронавируса.

20 июля токийские медики выявили восемь больных Covid-19 после проверки спортсменов и персонала. Всего с начала заездов сборных выявили 31 случай заражения, сообщила глава оргкомитета токийской Олимпиады Хасимото Сэйко. Несмотря на это она заявила, что оргкомитет твердо намерен успешно провести игры, передает NHK.

Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ пояснил, что на большинстве соревнований не будет зрителей. Организаторы извинились перед теми, кто купил билеты, и попросили их отнестись с пониманием. Суга отметил, что сейчас самое время для единства и Игры станут посланием всему миру.

Группа активистов, куда входят ученые, журналисты, писатели, до сих пор просит отменить Олимпиаду в условиях пандемии. Они заявили, что будут бороться до последнего.

Активные призывы отменить Игры в Токио прозвучали в середине мая. Группа врачей из Японии собрала 350 тыс. подписей. В конце июня император Японии Нарухито выразил беспокойство, что проведение Олимпийских Игр вызовет новую вспышку коронавируса. Император намерен посетить церемонию открытия Игр 23 июля без семьи.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 20.07.21

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